Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono scambiati un bacio super passionale: tutti i loro fan sono impazziti. Ecco lo scatto.

Una delle coppie più amate in Italia e più seguite nel mondo del gossip è sicuramente quella composta da Belen Rodriguez e Stefano de Martino. L’argentina ed il napoletano da quando sono ritornati insieme, fanno sognare tutti: belli, passionali e super innamorati, condividono insieme a loro figlio momenti indimenticabili. La showgirl poco fa ha pubblicato alcuni scatti in un momento di passione travolgente: vediamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez, bacio appassionato con Stefano De Martino: Instagram in delirio

La passione è alle stelle: il famoso ballerino e conduttore napoletano e la splendida showgirl sono innamorati più che mai. Sul profilo Instagram di Belen sono spuntati tre scatti in cui i due si baciano appassionatamente. “Tu baciami sempre, che mi piace“, scrive l’argentina per il suo uomo.

Inutile dire che nel giro di pochi secondi il post è stato invaso da like e commenti: “Innamorata di voi”, “Siete stupendi”, “State benissimo” e tantissimi altri complimenti di utenti. Non la smettono proprio i due personaggi famosi della televisione italiana di sorprendere ogni volta i loro fan: lasciano sempre tutti incollati allo schermo per la loro bellezza e per la loro unicità! Stefano è ora alla conduzione del programma Stasera tutto è possibile: ha preso lui il posto di Amadeus, impegnato a Sanremo 2020, e bisogna dire che sta facendo un ottimo lavoro. Il posto in Rai se l’è ormai meritato eccome!

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui