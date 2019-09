Uomini e Donne, fiori d’arancio per un volto noto del programma: l’annuncio in diretta ha spiazzato tutti. Ecco di chi si tratta.

Anticipazioni davvero ‘shock’ quelle sulla registrazione di oggi di Uomini e Donne. Sono trapelate sul web grazie alla pagina Il Vicolo della News. Oltre alla notizia inaspettata dell’abbandono del trono da parte di Sara Tozzi, è arrivato un altro annuncio altrettanto spiazzante. Ma bellissimo: uno dei volti noti del programma si è sposato, in gran segreto. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Uomini e Donne, annuncio a sorpresa: Raffaella Mennoia si è sposata

È la regina della redazione di Uomini e Donne, il braccio desto di Maria De Filippi. Parliamo di Raffaella Mennoia: sì, è proprio lei che ha sposato il suo fidanzato, ora marito, Alessio Sakara. La notizia è arrivata all’improvviso: è stato annunciato oggi in studio, durante la registrazione del Trono Classico. La notizia è stata lanciata da Il Vicolo delle News, che ha riportato che è stata Maria De Filippi a comunicare la lieta notizia a tutti in studio. Una notizia accolta con molo stupore da tutti, compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il matrimonio è avvenuto in gran segreto: neanche sui social è trapelato nulla riguardo le nozze. Il marito della Mennoia è Alessio Sakara, atleta specializzato in arti marziali. Lo abbiamo visto di recente in tv a Tu si que vales al fianco di Belen Rodrguez e Martin Castrogiovanni. Non ci resta che fare gli auguri ai neo sposi: auguri Raffaella e Alessio!