Alda D’Eusanio, incredibile fuorionda a Mattino 5: la conduttrice finisce nella classifica dei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia.

Alda D’Eusanio continua a far sorridere e allo stesso tempo discutere per le sue dichiarazioni. Nel corso delle ospitate televisive che l’hanno vista protagonista negli ultimi tempi, la giornalista si è spesso lasciata andare un po’ ‘troppo’, utilizzando parolacce e turpiloquio. E’ chiara ed evidente la vena ironica e la leggerezza con cui la conduttrice utilizza questo lessico, ma è capitato che questa sua ironia abbia creato momenti di imbarazzo, come è successo a Vieni Da Me. A Mattino 5, invece la D’eusanio ha fatto divertire tutti. In questo caso, l’espressione colorita di Alda è avvenuta durante un fuorionda, che è stato puntualmente diffuso da Striscia la Notizia: ecco cos’è successo.

Alda D’eusanio e il fuorionda a Mattino 5: le sue parolacce diffuse da Striscia la Notizia

Alda D’Eusanio è stata ospite a Mattino 5 per parlare, insieme ad altri ospiti, del fascino e della bellezza delle cinquantenni, con riferimento alla famosa passerella di Jennifer Lopez con un abito di Versace durante la Fashion Week di Milano. La D’Eusanio ha prima lasciato tutti a bocca aperta svelando di avere 68 anni, e poi ha detto che il suo segreto è essere una splendida, intelligente e simpatica vecchia, anziché una finta str***a giovane, raccogliendo il consenso e gli applausi di tutti i presenti. Ma non è tutto.

Striscia la Notizia ha diffuso un fuorionda avvenuto proprio al termine dell’intervento di Alda a Mattino 5, mettendolo addirittura al primo posto della famosa classifica ‘I Nuovi mostri’, che raccoglie tutti i ‘peggiori momenti’ della tv italiana. Al termine del collegamento con Federica Panicucci, la D’Eusanio sembrava aver fretta di lasciare la sua postazione e ha chiesto più volte se poteva andare via: ‘Posso andarmene a f*****o?’, queste le sue parole, che hanno chiaramente fatto divertire tutti e sono subito finite di diritto a Striscia La Notizia.

