A poche ore dalla seconda puntata di Giochi senza Frontiere, Ilary Blasi è la protagonista di una ‘particolare’ confessione di Alvin: ecco cos’è accaduto.

Dopo un’attesa durata una settimana, questa sera, giovedì 26 Settembre, andrà in onda la seconda puntata di Giochi senza Frontiere. Il primo appuntamento si è rivelato un vero e proprio successo. Era da tanto tempo che il gioco mancava dai palinsesti televisivi. Ed, evidentemente, la coppia Ilary Blasi-Alvin è piaciuta davvero tantissimo. Tuttavia, a poche ore dalla puntata di questa sera, il conduttore televisivo e radiofonico si è lasciato andare ad una ‘particolare’ confessione su Lady Totti. In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, infatti, ha non solo parlato dei suoi sogni futuri sul suo percorso lavorativo, ma si ha raccontato alcuni aneddoti sulla giovane Blasi. Ecco quanto dichiara.

Potrebbe interessarti anche:

Ilary Blasi, la confessione di Alvin: “Ha un sacco di paturnie”

Era una delle coppie più attesa di questa stagione televisiva. Ilary Blasi ed Alvin, conosciutisi anni fa, sono la vera e propria carta vincente della nuova edizione di Giochi senza Frontiere. Tra di loro il legame, il feeling lavorativo è visibile ad occhio nudo. E, a confermalo, è lo stesso conduttore. Che, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, non solo ha svelato i suoi sogni sul piano lavorativo, ma ha raccontato anche qualche piccolo ‘segreto’ della bella e giovane romana. Alberto Bonato, in arte Alvin, ha dichiarato, infatti, di avere un sogno nel cassetto: condurre il Festival di Sanremo. E che, però, non lo farebbe mai da solo. Bensì, in compagnia di Ilary. Sulle pagine del giornale, infatti, il presentatore di Eurogames svela una ‘particolare’ confessione su Lady Totti. “Mi piacerebbe condurlo con lei, ma ha un sacco di paturnie. Non ha memoria”, racconta Alvin. Ma non solo. Perché il conduttore racconta anche come è in realtà il loro rapporto. “Siamo una coppia di simpatici amici fuori e dentro la tv”, conclude.

Per ulteriori news su Ilary Blasi ed Alvin –> clicca qui