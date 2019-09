Amici Celebrities, svelati due super ospiti della seconda puntata: ecco i nomi, sono due ex cantanti del talent.

Domani sera andrà in onda la seconda puntata di Amici Celebrities, la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai vip. La prima puntata, trasmessa sabato scorso, è stata un vero successo. I vip in gara si sfidano a suon di balli e canti, proprio come nell’edizione classica del programma. E non mancano litigi per le nomination e sana competizione. Ma chi saranno gli ospiti della seconda attesissima puntata del talent? Witty Tv ha svelato i nomi. Ve li diciamo subito.

Saranno due ex allievi della scuola di Amici i due super ospiti della prossima puntata di Amici Celebrities. E non due allievi qualunque, ma due amatissimi vincitori del talent. Si tratta di Alessandra Amoroso, che ha trionfato nell’ottava edizione, e Irama, il più recente vincitore di Amici 2018. Due pezzi forte del programma di Maria De Filippi, che torneranno nel loro amato studio per la versione vip della trasmissione che li ha resi famosi. Con quale squadra si esibiranno i due cantanti? Questo non lo sappiamo ancora. Ma, come sempre accade nel programma, ad ognuna delle due squadra sarà assegnato un duetto con ospite. Chi la spunterà stavolta? Dopo l’eliminazione di Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni, chi dovrà lasciare la trasmissione? Appuntamento a domani sera per scoprire tutte le novità di Amici Vip!