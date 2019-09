Amici Celebrities, una delle concorrenti Laura Torrisi si racconta in una recente intervista e svela un retroscena su Maria De Filippi: ecco quanto dichiara.

La nuova avventura di Amici Celebrieties è iniziata da una settimana. Sabato scorso, infatti, è andata in onda la prima puntata del talent. Dove tutti i concorrenti hanno avuto la possibilità di esibirsi dinanzi ad una giuria spettacolare. Emozionando e lasciando senza parole tutti i presenti in studio e a casa. Ecco. Parlando di ‘emozioni’, non si può non citare Laura Torrisi. Ecco. È proprio lei che, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, si è raccontata a 360° gradi. Non solo, infatti, ha parlato del rapporto con sua figlia Martina, ma ha svelato un retroscena del primo incontro con Maria De Filippi. Ecco quanto dichiara al giornale di Alfonso Signorini.

Amici Celebrities Laura Torrisi: l’aneddoto su Maria De Filippi

L’esibizione di Laura Torrisi per la prima puntata di Amici Celebrities ha lasciato tutti senza parole. Sulle note di Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, la bella attrice fiorentina ha davvero incantato ed emozionato tutti. Nonostante, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, l’ex compagnia di Leonardo Pieraccioni ammetta di non essere stato affatto facile accettare un ruolo del genere, Laura non ha affatto deluso le aspettative di chi la guardava. Visibilmente emozionata, la giovane Torrisi è riuscita a ‘portare a casa’ una performance davvero fenomenale. Per lei non era affatto facile. Lo ha dichiarato lei stessa, come dicevamo, in un’intervista per il giornale di Alfonso Signorini. Stando a quanto scritto, Laura ha sempre avuto ‘paura’ di esibirsi in pubblico. Tuttavia, se adesso ci è riuscita è, senza alcun dubbio, grazie al ruolo di sua figlia Martina e alle parole di Maria De Filippi. Ecco. Proprio in merito alla conduttrice Mediaset, la bella attrice si lascia andare ad un particolare retroscena. “Non riuscivo a guardarla negli occhi”, svela Laura. Cercando di spiegare quanta stima provi nei confronti della De Filippi.

