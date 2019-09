Cesare Cremonini, chi è Martina: vita privata, età, profilo della nuova fidanzata

Cesare Cremonini, chi è Martina la nuova fidanzata spuntata a sorpresa per la prima volta in pubblico. Per farla conoscere a tutti, lui ha scelto un posto particolare.

Cesare Cremonini, chi è Martina. Da qualche ora se lo stanno chiedendo in molti, perché il cabntautore nolognese ha deciso di uscire allo scoperto. Dopo l’addio a Malika Ayane, una coppia che aveva anche fatto sognare ma si è sciolta nove anni fa, sul suo privato era calato il silenzio. Nessuna novità, l’ex leader del Lunàpop è sempre stato attendo a scindere la sua carriera e gli impegni da quello che fa per i fatti suoi. Ora però c’è una notizia importante ed è stato lui a farlo sapere e tutti. Un post su Instagram, un abbraccio e il gioco (delle coppie) è fatto.

Cesare Cremonini, chi è Martina: scopriamo di più sulla sua nuova compagna

Cesare Cremonini, chi è Martina? Adesso lo sappiamo tutti. O meglio, abbiamo visto che fanno coppia perché è stato lui a farcelo sapere con un post. Domenica sono andati insieme a vedere Bologna-Roma di Serie A. E anche se la partita per i rossoblu e quindi per Cesare non è andata bene, alla fine il messaggio è arrivato. “E quella è la curva dei regaz..”. È un grande onore aver suonato in questo stadio storico“, ha scritto lui. Un post chiarissimo che mette insieme i due grandi amori, il Bologna e Martina. Fin da subito, in mezzo agli oltre 60mila ‘like’, sono arrivati anche i commenti delle fans: “E questa chi sarebbe?“, oppure “Ma come si permette?”. Ma c’è anche chi gli fa i complimenti per la scelta.

Ma chi è Martina Margaret Maggiore, la sua nuova compagna? Notizie certe su di lei ce ne sono poche anche perché la ragazza ha un profilo chiuso, blindatissimo. Studia all’università di Bologna, ma è di origini riminesi (quindi gioca quasi in casa). Luki ha 39 anni ma non li dimostra. Lei decisamente meno eppure stanno benissimo insieme. Martina era spuntata a luglio in alcune immagini del matrimonio di Uccio Salucci, l’amico del cuore di Valentino Rossi. Ma allora era passata inosservata mentre adesso finalmente sappiamo chi è.

