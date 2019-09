Striscia la Notizia, aggredito Vittorio Brumotti: a pestarlo anche delle donne; ecco cosa è accaduto all’inviato.

Vittorio Brumotti è uno degli inviati di Striscia la Notizia, il tg satirico più famoso della tv. Un inviato a cui, spesso, non fila tutto liscio durante i suoi servizi. Sì, perché Brumotti si occupa spesso di fare luce sui problemi delle zone più difficili delle periferie di alcune città E, come è accaduto in precedenza, l’inviato è stato nuovamente aggredito, insieme a un cameraman di Striscia, mentre erano intenti a girare un servizio. È accaduto a Pescara, nel quartiere di Rancitelli, conosciuto come ‘Ferro di Cavallo’. Scopriamo di più.

Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito a Pescara: tra gli aggressori anche alcune donne

Nuova aggressione per l’inviato di Striscia Vittorio Brumotti. È avvenuto nel pomeriggio di ieri, 26 settembre, nel quartiere di Rancitelli, mentre tentava di girare un servizio sullo spaccio di droga. Un aggressione davvero violenta, quella subita dall’inviato, che appena è stato notato in zona, è stato avvicinato da un gruppo di persone che hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. Tra gli aggressori ci sono anche alcune donne. Non solo Brumotti, ma l’intera squadra di Antonio Ricci inviata sul posto è rimasta coinvolta:un operatore è finito i ospedale. L’intervento della Polizia è stato inevitabile per riportare la situazione alla normalità. Al termine del caos, è stata arrestata una donna di etnia rom, trovata in possesso di droga.