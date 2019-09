Paola Perego, un dramma lungo trent’anni: la conduttrice svela un particolare doloroso della sua vita ma spiega anche come ne è venuta fuori.

Paola Perego, trent’anni di dramma: dopo un’assenza prolungata lo storico volto di Canale 5 torna a Mediaset. Da allora ad oggi è passato del tempo, lei si è creata una carriera parallela come conduttrice e si è anche sposata con Lucio Presta. Da poco è anche diventata nonna di Pietro e a 53 anni può dirsi una donna realizzata. Nel suo passato, ancora fino a poco tempo fa, è stata la paura il tema dominante. Una crisi interiore della quale faceva fatica anche a parlare, che ha condizionato in qualche modo il suo rapporto con i figli e che solo con il tempo è riuscita a confessare.

Paola Perego, un dramma lungo: oggi è una donna realizzata e consapevole

Paola Perego adesso non ha problemi ad ammetterlo. Il suo incubo sono stati gli attacchi di panico, ha scritto anche un libro chiamandolo ‘il mostro’. “Il primo attacco a 16 anni, ero in macchina e stavo tornando a casa. La sensazione è quella di una morte imminente”. Una sensazione di impotenza vissuta continuamente, curata con l’uso dei farmaci. Per non pensarci, la sera faceva le parole crociate per non pensarci. Chi ha attacchi di panico, confessa, ha paura anche di ammetterlo, ha paura di stare con gli altri. Parlarne invece è più facile e comunque si riesce a guarire. Ne ha sofferto almeno fino ai 40 anni, Paola ne è uscita con l’analisi. Ma non è stato facile anche perché si rischia di rimanere isolati.

Oggi può pensare con ottimismo alla vita anche se non sono mancate le difficoltà. Come quando su Rai 1 è stata accusata di sessismo. “Sentivo il giudizio della gente mentre camminavo per strada, quello mi ha fatto male”. Le hanno chiuso il programma ed è stato un dramma soprattutto per hi lavorava con lei. Ma la Perego in quel periodo si vergognava quasi ad uscire di casa. In Rai sono cambiati i direttori, adesso c’è un altro ambiente. E lei con l’esperienza riesce a vivere le cose con più leggerezza.

Questo anche grazie a Lucio. Ha capito subito che era l’uomo della sua vita, con il quale vive da 23 anni. Ha capito che vedevano la vita nello stesso modo, avevano la stessa onestà morale e dopo il matrimonio giovanile con l’ex calciatore Andrea Carnevale (con lui ha ottimi rapporti) è stata una realizzazione.

