Napoli Brescia diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: il calcio d’inizio è previsto per domenica 29 settembre alle 12:30

Domenica mattina di serie A con in campo Napoli e Brescia alle 12:30.

Il Napoli è costretto alla vittoria dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. Oltre il danno la beffa: Koulibaly a casa per due giornate per le espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro Di Bello che ha espulso il difensore senegalese con un rosso diretto.

Contro la formazione lombarda scenderà in campo la coppia Manolas Luperto con Ghoulam e Malcuit sulle corsie e Ospina tra i pali.

Titolari Zielinski ed Elmas, mentre sugli esterni, in compagnia di Callejon, sarà schierato Fabian Ruiz. In attacco agirà la coppia Lozano-Milik.

Al 4-4-2 di Ancelotti, Corini risponde con il solito 4-3-1-2 che prevede Joronen in porta, Cistana e Chancellor al centro e Sabelli e Martella come terzini. Tonali sarà assistito da Bisoli e Dessena, con Spalek sulla trequarti a supporto di Donnarumma e Balotelli.

Leggi anche: Campionato di Calcio 2019: come vedere tutte le partite in tv e in streaming

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 12:30 del 29 settembre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio.

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Ospina; Ghoulam, Luperto, Manolas, Malcuit; F. Ruiz, Zielinski, Elmas, Callejon; Milik, Lozano. Allenatore: Ancelotti

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Martella, Chancellor, Cistana, Sabelli; Dessena, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma Al., Balotelli. Allenatore: Corini