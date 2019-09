Ascolti tv 26 settembre: nuovo duello tra ‘Un passo dal cielo’ con il cambio della guardia ed Eurogames su Canale 5. Scopriamo insieme i risultati.

Ascolti tv 26 settembre: ad una settimana di distanza dalla prima volta, sfida rinnovata tra Un Passo dal Cielo 4 su Rai 1 ed Eurogames su Canale 5. Il game show che ripropone un programma storico come Giochi Senza Frontiere schiera due beniamici del pubblico come Ilary Blasi e Alvin. La fiction di Rai 1 invece ha voisto il cambio della guardia tra Daniele Liotti e Terence Hill. E se i giochi sono sttai vinti dalla Russia, con San Pietroburgo, davanti all’Italia che schierava Folgaria, come è andata negli ascolti?



Ascolti tv 26 settembre:il distacco è notevole

Le gare degli Eurogames sono divertenti e appassionanti. Un po’ meno però si stanno divertento Alvin a Ilary Blasi, almemno quando leggono gli ascolti. perché i dati parlano chiaro. La fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori, pari al 18.6% di share. Invece su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha conquistato 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Buon risultato su Rai2 per la serata in onore di Gianni Boncompagni: No, non è la BBC ha coinvolto 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di sharo. Molto più bassi gli acolti degli altri programmi, tra i quali su La7 Piazza Pulita che ha registrato 883.000 spettatori con uno share del 5%. Sui canali Sky di sport, Torino-Milan ha ottenuto 1.037.000 spettatori complessivi, con il 4.3%.

E nel pomeridiano? Barbara d’Urso conferma i suoi numeri. Pomeriggio Cinque ha tentuo compagnia a 1.676.000 spettatori (18.4%),nella prima parte, 1.847.000 spettatori (18.5%), nella seconda parte. Infine 1.536.000 spettatori (14.3%) nell’ultima parte più corta. La Vita Diretta su Rai 1 invece ha conquistato 1.066.000 spettatori con l’11.2%, nella presentazione e 1.300.000 spettatori con il 13.6% nella parte lunga.

