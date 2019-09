Pochi giorni dopo l’incidente, Dalila Branzani rompe il silenzio su Instagram: ecco le prime ed emozionanti parole sui social.

Era la notte tra venerdì e sabato scorso quando a Napoli, Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Dalila Branzani, sorella di Oscar e nonché cognata della fiorentina, insieme ad altri ragazzi, sono state vittime di un tragico incidente stradale. E, perciò, trasportate con urgenza all’ospedale. Non si conoscono alla perfezione le dinamiche del violento impatto dell’auto contro il cartellone pubblicitario. Tuttavia, stando a quanto si apprende sul web, le conseguenze sono state davvero dannose per alcuni dei passeggeri. È proprio per questo motivo che, a distanza di alcuni giorni, Dalila è ritornata sui social. Dopo, quindi, la dolce dedica di suo fratello mentre ritornava a Napoli in seguito alla notizia dell’incidente. Adesso è proprio la diretta interessata a scrivere un toccante messaggio su Instagram. Ecco di che cosa parliamo.

Dalila Branzani dopo l’incidente: le prime parole su Instagram

Sono passati alcuni giorni dal tragico incidente in un quartiere napoletano che ha visto coinvolte Eleonora Rocchini, Dalila Branzani ed altri ragazzi. Incidente che, stando a quanto si apprende dal web, ha provato numerose e dannose conseguenze per alcuni passeggeri. Tuttavia, proprio ieri, tramite il suo profilo Instagram, la giovane napoletana è ritornata sui social. E, stando a quanto riportato da Fanpage, ha scritto un emozionante e commovente messaggio sui social. “È stato devastante, sarà doloroso il recupero”, scrive inizialmente la bella Branzani per descrive perfettamente quanto le è accaduto nei giorni scorsi. E sottolineando, soprattutto, quando sia stato grave l’incidente di cui è stata vittima. Tuttavia, la forza di volontà nel recuperare è davvero immensa. Tanto che poi prosegue: “Ce la farò. Perché voglio. Perché devo”. È proprio questo il messaggio che Dalila invia ai suoi sostenitori che, in un momento del genere, non l’hanno abbandonata.

