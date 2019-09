Pochi giorni fa, Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar Branzani sono state coinvolte in un incidente stradale: ecco la reazione dell’ex tronista.

La storia d’amore tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani è stata, senza alcun dubbio, una delle più belle nate all’interno degli studi di Uomini e Donne. Purtroppo, ogni cosa bella è destinata a finire. E così come ha annunciato recentemente la bella fiorentina su Instagram, anche la loro relazione è giunta al termine. Non si conoscono i reali motivi della loro separazione. Basti pensare, però, che, prima di arrivare a tale decisione, i due hanno vissuto per un po’ separati. Tuttavia, come raccontato in un nostro recente articolo, pochi giorni fa, la giovane Rocchini, insieme alla sorella di Oscar, è stata coinvolta in un grave incidente stradale. Proprio per questo, poche ore fa, è arrivata la reazione dell’ex tronista su Instagram.

Eleonora Rocchini e Dalila Branzani coinvolte in un incidente: arriva la reazione di Oscar

Come testimoniato in alcune recenti Instagram Stories, pochissimi giorni fa, Eleonora Rocchini era a Napoli. La giovane fiorentina era particolarmente legata a questa città. In primis, ovviamente, perché è la città natale del suo ex fidanzato. E perché, nonostante la storia d’amore con Oscar Branzani sia terminata, nel capoluogo campano vive anche Dalila, la sorella dell’ex tronista, a cui Eleonora è particolarmente legata. Ecco. Nella notte tra venerdì e sabato, le due giovani ragazze, insieme ad alcuni loro amici, sono state coinvolte in un grave incidente stradale. Stando a quanto trapelato sul web, Eleonora sembra aver riportato delle escoriazioni. A differenza, invece, di Dalila. Tuttavia, a poche ore dalla notizia, è arrivata la reazione di Oscar. Che, ovviamente, è particolarmente interessato ad entrambe le ragazze.

“Abbiamo angelo in cielo”, scrive Oscar a corredo di quest’immagine mentre è in treno. Certo, probabilmente, il suo maggior pensiero sarà rivolto a sua sorella, di cui non si conoscono le condizioni, ma, senza alcun dubbio, anche per Eleonora.

