Nadia Toffa, il suo ultimo video: “Vedremo quanto tempo avrò ancora, non credo molto”

Nadia Toffa, le sue parole nel suo ultimo video: “Vedremo quanto tempo avrò ancora, non credo molto”; il video sarà mandato in onda nella prima puntata de Le Iene.

La nuova stagione de Le Iene partirà martedì 1 ottobre. Come di consueto, la trasmissione andrà in onda in prima serata su Italia 1, ma l’apertura domani sarà diversa. Un video inedito di Nadia Toffa, il suo ultimo video. È così che partirà la nuova stagione del programma di cui Nadia era una delle colonne portanti. Un video dalla durata di 20 minuti, “voluto, scelto e pensato da lei”, scrive il sito ufficiale de Le Iene. Un ricordo che sarà inevitabilmente commovente.

Potrebbe interessarti anche:

Nadia Toffa, l’ultimo video da brividi: lo vedremo nella prima puntata de Le Iene

L’ultimo video di Nadia Toffa, che l’inviata delle Iene ha voluto registrare come saluto. È così che si aprirà la nuova stagione del programma di Italia Uno, che partirà domani 1 ottobre. È il sito ufficiale de Le Iene a dare l’annuncio: il video è stata un’idea di Nadia, che ha scelto di ‘salutare’ così amici e colleghi. “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo di tutto per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto.” Sono queste alcune delle parole da brividi, che ascolteremo nella clip di Nadia Toffa. A riportarle è il canale ufficiale delle Iene, che anticipa anche un’altra novità, sempre dedicata all’indimenticabile Toffa. “Sarà lei a salutarci in ogni puntata, nella sigla speciale che le dedicheremo”. Un omaggio più che dovuto a uno dei volti principali della trasmissione, che sarà sempre parte della grande famiglia de Le Iene.