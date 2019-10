La bella Antonella Clerici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico? Ecco tutta la verità svelata dalla conduttrice su Instagram.

È sempre stata una delle conduttrici italiane più amate ed apprezzate della televisione. Con la sua simpatia, allegria e bellezza, Antonella Clerici ha, senza alcun dubbio, un seguito davvero pazzesco. Anche adesso che, come sapete, è stata drasticamente ridimensionata la sua figura in Rai. Tuttavia, come dichiarato in una recente intervista a Verissimo, Antonella adesso ha più tempo per se, per la sua piccola Maelle, per la sua famiglia e, soprattutto, per i suoi followers. Lo ha sempre fatto, è vero. Eppure, in questo ultimo periodo la bella Clerici è particolarmente attiva sui social. Ama condividere ed interagire con i suoi followers. Ecco. È proprio per questo motivo che siamo venuti a conoscenza di un intervento chirurgico a cui fa riferimento un suo fan. Sarà così? Ecco tutta la verità.

Antonella Clerici subirà un intervento chirurgico? Tutta la verità

Antonella Clerici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico? È questa la notizia che si evince da uno dei commenti giunti sotto una delle ultime foto della bella conduttrice. Un commento che, molto probabilmente, avrà lasciato interdetta anche la stessa Antonella. A cui, proprio per questo motivo, ha voluto rispondere immediatamente. E, soprattutto, senza troppi giri di parole. Ma cos’è accaduto nello specifico? Ve lo raccontiamo immediatamente. Pochissimi giorni fa, Antonella ha pubblicato un delizioso primo piano su Instagram. Che, in un batter baleno, ha conquistato l’interesse di tutti. Numerosi, infatti, sono i commenti che, come sempre, apprezzano la semplicità e bellezza della donna. Una fra tanti, però, ha suscitato curiosità: “Come vanno le tue tonsille? Ho sentito che le devi togliere, è vero?”, recita il commento in questione. Quindi, Antonella dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico? Beh, la verità la racconta la diretta interessata. Che, come al solito, non perde occasione per mettere in chiaro immediatamente le cose:

“Tolte da piccola”, tranquillizza Antonella. Smorzando, quindi, sul nascere il ‘panico’ che si sarebbe potuto diffondere tra i suoi sostenitori.

