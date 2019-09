Antonella Clerici mostra una parte della sua casa, pioggia di critiche: “Non è carino”; ecco cosa è successo sui social della conduttrice.

Antonella Clerici è uno dei volti Rai più amati dal pubblico. Quello che piace di lei, tra le altre cose, è la sua semplicità . È come se Antonella fosse sempre una ‘di casa’. Ma è stata proprio la casa della conduttrice a farla piombare in un mare di polemiche. Nello specifico, una parte della sua casa. La Clerici infatti ha mostrato la sua cucina sui social, postando una foto su Istagram. Ma non tutti hanno gradito le immagini. Scopriamo perché.

Potrebbe interessarti anche:

Antonella Clerici mostra la sua casa ma riceve critiche: “Questo è ostentare”

“La mia cucina nel bosco”, è così che Antonella Clerici presenta la sua cucina. Che effettivamente è immersa totalmente nel verde. Dalle ampie finestre, si vedono solo alberi:

Una cucina davvero meravigliosa, non c’è che dire. Ma non tutti hanno apprezzato la decisione di Antonella di mostrare questa parte della sua casa. Per alcuni, Antonella ha ‘ostentato’. Guardate qui:

Per l’utente quello di Antonella è un chiaro schiaffo alla miseria.. E c’è anche chi paragona la propria abitazione a quella della conduttrice:

Antonella non ha risposto personalmente alle accuse ricevute. Ma ha lasciato intendere il suo pensiero, rispondendo con degli applausi a un’utente che l’ha difesa. Ecco le sue parole: ” La donna che posta è una che ha sempre lavorato e si è guadagnata quello che ha. Questa si chiama invidia sociale”. E voi, da che parte state in questo dibattito social?