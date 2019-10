Le Iene, tutti uniti per Nadia Toffa: perché Ilary Blasi non era in studio durante l’omaggio all’ex Iena scomparsa.

Un inizio puntata diverso dal solito, quello di stasera per il programma Le Iene. Un omaggio lungo e commovente per uno dei volti principali della trasmissione, Nadia Toffa. Ben 100 iene si soni riunite in trasmissione per ricordare l’amica e collega scomparsa. da Simona Ventura a Fabio Volo, da Cristina Chiabotto a Enrico Brignano. Chiunque ha avuto la fortuna di incontrare Nadia nel suo percorso lavorativo ha voluto essere presente. Ma, durante la serata, qualcosa non è piaciuto al pubblico. In molti hanno notato che, tra i tanti presenti, mancava qualcuno. Ecco cosa è accaduto

“Dov’è Ilary Blasi?”, è questa con cui in tanti, sul web, hanno commentato l’omaggio de Le Iene a Nadia Toffa. L’assenza della moglie di Totti ha fatto parecchio discutere. In molti sul web hanno notato l’assenza della conduttrice di Eurogames, che era presente nel video di anteprima della puntata, ma non in studio. La prima puntata de Le Iene, infatti, si è aperta nel ricordo della guerriera Nadia Toffa. Un lungo e toccante discorso di Alessia Marcuzzi, che, tra le lacrime, ha ricordato la sua collega. Dietro di lei, decine e decine di colleghi, vestiti col classico smoking de Le Iene. Tutti uniti per Nadia. Ma non c’è Ilary Blasi. Il motivo però potrebbe essere molto semplice.Come si può vedere dalle Instagram stories della Blasi, la conduttrice si trova a Londra a causa di impegni lavorativi. È quindi questo il motivo della mancata presenza nella prima puntata delle Iene. Ma gli occhi attenti del web non ‘perdonano’. E in molti hanno commentato la puntata sui social sottolineando l’assenza di Ilary Blasi. Un assenza ‘pesante’, che non è passata inosservata. Qualcuno su Twitter ha notato anche un altro grande assente: si tratta di Teo Mammucari, che è stato conduttore della trasmissione di Italia 1.

Dopo l’introduzione di Alessia Marcuzzi in studio, in onda un video inedito di Nadia Toffa, della durata di 20 minuti, voluto e desiderato dalla Iena. Un video in cui, nonostante tutto, Nadia si è mostrata come sempre, col suo splendido sorriso.