Con questo vestito attillato, Diletta Leotta ha incantato Instagram: il suo fisico è statuario, ma gli occhi dei fan cadono su un dettaglio, ecco quale.

Incantevole come sempre, la dolce e bella Diletta Leotta. Anche in quest’ultima foto su Instagram. In una calda giornata di primo ottobre, la giovane giornalista di Sky ha letteralmente incantato tutti. Perché, in effetti, è questa la reazione che si percepisce dai commenti apparsi su Instagram sotto questo ultimo scatto. Sapete perché? Come al solito, la bella catanese indossa un outfit che evidenza appieno la sua perfetta forma fisica. Con questo fantastico vestito attillato, Diletta ha lasciato tutti senza parole. Tuttavia, c’è chi, anziché ammirare la sua bellezza, non fa altro che notare un altro ‘clamoroso’ dettaglio. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta, il vestito è attillato: un altro dettaglio ‘colpisce’

Sa sempre come stupire ed incantare i suoi followers, Diletta Leotta. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Dopo aver pubblicato quest’incantevole foto in Sardegna. Non sappiamo per quale motivo la bella giornalista di Sky si sia recato in una delle due isole italiane. Fatto sta che questa mattina è partita davvero molto presto per raggiungere il posto. Non poteva affatto mancare la foto di rito. In fondo, lo sappiamo: la giovane Leotta è davvero molto attiva sui social. Pensate, su Instagram, la catanese conta più di 1000 post. Insomma, un record davvero pazzesco. Ce ne sono diverse di foto sul suo profilo. In palestra, a lavoro, a mare, in famiglia e tanto altro. Eppure, tutte hanno un elemento in comune: la sua bellezza. Anche in quest’ultima, come dicevamo precedentemente, lo si vede chiaramente. Tuttavia, dello scatto in questione, c’è chi ha notato e, successivamente, apprezzato altro. Ecco lo scatto in questione:

Non soltanto, quindi, il vestito attillato, ma c’è chi ha notato altro. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questo che, alcuni dei suoi fan, hanno notato: i piedi. Incredibile, vero?

Per ulteriori news su Diletta Leotta –> clicca qui