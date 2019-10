Belen Rodriguez e Stefano, quanto costa la nuova casa che hanno appena preso: vediamo insieme i prezzi del quartiere ‘Vip’ di Milano dove andranno ad abitare

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un amore da favola nell’ultimo periodo. Una storia tutta rosa con al centro il piccolo Santiago che finalmente può godere dell’amore di mamma e papà insieme, sotto lo stesso tetto. Un tetto che, però, sta per cambiare. Sì, infatti, come scrive Diva e Donna, i due hanno deciso di ‘cambiare aria’. Se ne vanno dal vecchio appartamento che avevano a Milano e prendono la strada verso una nuova abitazione. Il trasloco è già quasi pronto: probabilmente, i due sono nella fase in cui in giro per casa ci sono tutti quegli scatoloni pieni di cose da portar con sé nella nuova dimora.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la nuova casa

Un’ipotesi che forse maturavano da tempo ma che solo può avere un riscontro con la realtà. Probabilmente, la coppia stava pensando da un po’ di cambiare casa ma, come sappiamo nell’ultimo periodo sono stati molto impegnati dal punto di vista lavorativo. Infatti, i due hanno cominciato ad essere quasi ovunque in televisione. In realtà, più Stefano che Belen. Uno Stefano che nell’ultimo periodo pare voglia dare una svolta (positiva, ovviamente) alla sua carriera. E’ il suo momento, lo si percepisce, ed è bene che lo viva pienamente e senza rimorsi. La nuova casa, dunque, arriva al termine di una estate piena di impegni, sì, ma non solo. La coppia infatti si è goduta anche il benessere di tanti viaggi che si sono susseguiti, l’uno dopo l’altro.

Quanto costa l’appartamento nuovo?

Non si tratta di un appartamento alla portata di tutti. Stando sempre a quanto riferisce “Diva e donna”, la coppia ha voluto spostarsi in una zona ‘Vip’ di Milano. In una zona in cui gli affitti sono alle stelle. Gli appartamenti si vendono alla cifra di 8mila euro a metro quadro. Insomma, un botto! A quanto pare, però, Stefano e Belen non l’hanno acquistata. Per ora, l’hanno presa in affitto. Il contratto prevede l’affitto del terzo piano dello stabile più l’attico. La notizia trova conferma nel fatto che proprio in quell’appartamento ci sono attualmente lavori in corso. I due vorranno un nido d’amore tutto ben rifinito e ricostruito secondo i propri gusti e soprattutto secondo le nuove esigenze. Ricordiamo, infatti, che ormai Santiago è un ometto ed avrà sicuramente bisogno dei suoi spazi. E poi, non dimentichiamo l’ipotesi secondo figlio. Sappiamo bene che è nei programmi di Stefano e Belen e che, prima o poi, arriverà.

