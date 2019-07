Belen Rodriguez e Stefano De Martino, amore a gonfie vele: intesa alle stelle e carezze ‘hot’ in barca tra i due, il video sexy fa il giro del web.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza dubbio la coppia del momento. Bellissimi, famosi e innamorati, i due si sono ritrovati dopo alcuni anni di separazione e hanno riunito la famiglia, per la gioia del piccolo Santiago. Aldilà all’amore che li unisce, i due condividono anche tanti nuovi progetti lavorativi, ma soprattutto sono molto seguiti sui social dove oltre alle foto di Belen, che attirano commenti e like per la loro sensualità, anche gli scatti di coppia fanno impazzire il web, com’è successo con l’ultimo video pubblicato dai due su Instagram: vediamolo insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, video in barca con carezze ‘hot’: Instagram in delirio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero felici e innamorati. E mentre impazzano le voci su un possibile secondo matrimonio e soprattutto su un’eventuale seconda gravidanza della showgirl argentina, la famiglia felice si gode le vacanze in giro in barca, postando foto e video che sciolgono il cuore. Tanti gli scatti e i filmati pubblicati da Belen e Stefano in giro per le mete che stanno raggiungendo di volta in volta, ma soprattutto le foto con il piccolo Santiago, beato e sereno con i genitori di nuovo innamorati.

L’ultima storia pubblicata su Instagram da Belen è un video della coppia senza il piccolo, un video in barca in cui i due sono vicinissimi e si scambiano dolci effusioni, fino quasi a diventare ‘hot’. Belen infatti accarezza il viso del marito, che intanto si rilassa con gli occhi chiusi, e poi scende con la mano sulla pancia, sempre più giù, finché la telecamera poi si sposta e inquadra altro. Una carezza decisamente ‘hot’ quella di Belen a Stefano, che conferma ancora una volta la passione e l’intesa tra i due, ma soprattutto la dolcezza e il romanticismo che si dedicano a vicenda in questo periodo particolarmente felice.

