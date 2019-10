La sigaretta elettronica è davvero letale? Un servizio de Le Iene svela tutto, intanto negli Usa è scattato l’allarme epidemia, 16 morti e centinaia di ammalati.

La sigaretta elettronica uccide davvero? E’ questa la domanda che gli italiani cominciano a porsi in maniera sempre più insistente da quando continuano a venire fuori notizie di decessi, in particolare negli USA, che sembrano dovuti proprio all’uso della sigaretta elettronica. Secondo i primi studi, insomma, questo aggeggio potrebbe essere la causa di infezioni polmonari gravi, che in molti casi risultano letali. La notizia non è stata ancora accertata, ma negli Usa 16 morti e centinaia di ammalati hanno fatto scattare un vero e proprio allarme epidemia. Un servizio de Le Iene prova a fare chiarezza sulla questione: ecco la verità.

Sigaretta elettronica, allarme epidemia negli Usa: il servizio de Le Iene

La sigaretta elettronica, secondo studi non ancora accertati, sarebbe causa diretta di morte o comunque di gravi infezioni polmonari. Da quando sono arrivate le prime notizie di decessi dagli USA, anche in Italia è cominciata la paura. Le Iene hanno provato a fare chiarezza su questo delicato argomento, con un servizio di Alessandro Politi, che è volato in un ospedale di Chicago per raccontare la storia di un giovane finito in coma improvvisamente, con la testimonianza incredibile di sua mamma, che si trova accanto a lui in ospedale, mentre lotta tra la vita e la morte.

‘Mio figlio è sempre stato sano, mai asma né nessun altro problema respratorio’, racconta la donna, aggiungendo che il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta, il più importante e autorevole degli USA, l’ha contattata per conoscere i dettagli sul figlio, in modo da approfondire il suo caso, e quello di tanti altri giovani che si trovano in condizioni simili. Secondo i medici, la causa della malattia polmonare del ragazzo è la sigaretta elettronica, ma di fatto non ci sono certezze. Il servizio de Le Iene, che andrà in onda giovedì, proverà dunque a fare chiarezza su questa delicatissima questione, che negli USA ha fatto scattare un allarme epidemia, mentre in Italia continua a rimanere piuttosto marginale.

Per rimanere aggiornato sulle news di cronaca e attualità, CLICCA QUI