Guendalina Tavassi infiamma il web: fa la lampada nuda e la foto super hot finisce su Instagram, fan letteralmente in visibilio per l’influencer.

Guendalina Tavassi è una vera e propria bomba sexy, c’è poco da dire. L’influencer, spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso in qualità di opinionista, ha un fisico esplosivo e non ha certo paura di mostrarlo. Le sue foto ‘hot’ infiammano quotidianamente il web, per non parlare delle stories dei mesi scorsi, quando era in vacanza e si lasciava immortalare in costume, mettendo in mostra le sue forme da urlo e la sua forte sensualità. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Guendalina si prepara per la festa di compleanno della figlia Chloe, facendo una lampada abbronzante: l’influencer è nuda, la foto hot finisce in rete e fa impazzire i fan.

Guendalina Tavassi nuda nella lampada abbronzante: la foto super hot

Guendalina Tavassi ha fatto letteralmente impazzire i fan con una delle sue foto super hot. Per il compleanno di sua figlia Chloe, ricordiamo che Guendalina ha anche altri due figli, Sasy e Gaia, l’opinionista e influencer si è concessa una lampada abbronzante, e ha scherzato sulla cosa, dicendo che la figlia per il suo compleanno ha richiesto una ‘mamma abbronzata’.

Pronta per darsi qualche tono di colore in più, Guendalina si è prima mostrata in intimo, sfoggiando come sempre un decolleté assolutamente esplosivo, e poi ha addirittura tolto il reggiseno, e si è fotografata mentre era nuda, stesa ad ‘abbronzarsi’. Il suo seno è appoggiato sul macchinario, per cui non si vede nulla di ‘troppo’, ma basta la sua forma esplosiva e l’espressione super sexy di Guenda a far partire la fantasia dei fan, pazzi della sensualità della Tavassi, nonché della sua simpatia e ironia.

