Durante Pomeriggio Cinque è calato il gelo tra il pubblico: Barbara D’Urso è stata costretta ad interrompere il collegamento. Cosa è successo.

Il “matrimonio intossicato” di due persone ha riservato spiacevoli sorprese per Barbara D’Urso. Si tratta di Deborah e Cristiano che lo scorso 20 settembre sono stati ospiti di Pomeriggio Cinque ma durante la loro testimonianza, giunse la notizia che lui era un prestanome. La conduttrice di Pomeriggio Cinque si è trovata in difficoltà: i due non si sono più presentati in studio e così ha deciso di collegarsi con Isabella, una donna che ha lavorato per Deborah in passato e che non è stata sempre pagata. In studio però è capitato un altro incidente di percorso. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio Cinque, cala il gelo in studio: D’Urso costretta ad interrompere il collegamento

Barbara D’Urso durante Pomeriggio Cinque si è di nuovo trovata in difficoltà nel riprendere in mano la situazione del “matrimonio intossicato” di Deborah e Cristiano. I due non si sono più fatti trovare e così la conduttrice ha aperto il collegamento con una donna che ha lavorato in passato per la sposa senza essere però retribuita, Isabella.

Durante il collegamento però qualcosa è andato storto: la donna durante la testimonianza ha dichiarato: “Ho lavorato a nero per lei“. In studio è calato il gelo e la D’Urso ha dovuto interrompere in fretta il collegamento.