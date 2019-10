Verissimo, svelati gli ospiti della prossima puntata:ci sarà anche un amatissimo cantante in studio da Silvia Toffanin.

Sabato 5 ottobre ci sarà una nuova ricchissima puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Un vero e proprio appuntamento fisso, ormai, per milioni di telespettatori, che aspettano il sabato pomeriggio per seguire le intense interviste della Toffanin. Siete curiosi di scoprire chi ci sarà in studio nella prossima puntata? Allora ve lo sveliamo subito. Ecco gli ospiti di Verissimo di sabato 5 ottobre.

Verissimo, svelati gli ospiti della prossima puntata: anche i Modà e Christian Vieri in studio

Una nuova puntata di Verissimo tornerà, come sempre, il prossimo sabato, alle ore 16.00. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nuovi ospiti in studio, per le sue interviste. Con garbo e rispetto, la conduttrice riesce a tirare fuori notizie inedite e lati inaspettati di tantissimi suoi ospiti. E i prossimi sono davvero interessanti. Attraverso la pagina ufficiale della trasmissione, sono stati svelati i nomi dei protagonisti della prossima puntata del talk. Siete curiosi di sapere chi ci sarà? Ve lo diciamo noi. Per gli amanti della musica, ci sarà un grande ritorno. In studio ci sarà Francesco Silvestre, per tutti Kekko dei Modà: il cantante sarà in studio proprio con la sua band, con la quale si è riunita dopo un periodo di assenza. Ci sarà inoltre una coppia amatissima: Christian ‘Bobo’ Vieri e la sua amata Costanza Caracciolo, da poco diventati genitori. Inoltre, un’interessantissima intervista alla modella Bar Rafaeli: la top model farà una rivelazione inaspettata sul suo ex Leonardo DiCaprio. Insomma, una puntata in cui non mancheranno le emozioni. Non ci resta che attendere qualche giorno per tutte le nuove emozioni di Verissimo!