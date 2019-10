Stefano De Martino compie 30 anni: il gesto di Belen dopo i festeggiamenti emoziona i fan. Ecco cosa ha dedicato l’argentina al suo adorato marito.

Un compleanno speciale, quello che Stefano De Martino ha festeggiato in compagnia della sua famiglia al completo. L’ex ballerino di Amici compie 30 anni e, per l’occasione, si è concesso una giornata ricca di emozioni con i genitori, fratelli, suoceri e , ovviamente, Belen Rodriguez e il piccolo Santiago. Una meravigliosa giornata in barca a Napoli tra musica, cibo e allegria. E il tutto si è concluso con un dolcissimo gesto di Belen, che ha voluto fare gli auguri in modo speciale al suo adorato marito. Diamo un’occhiata.

Stefano De Martino compie 30 anni: il gesto di Belen su Instagram è da brividi

Stefano De Martino è giunto all’importante traguardo dei 30 anni. 30 anni molto ricchi, quelli del nel napoletano, che ha già vissuto tantissime esperienze nella sua vita. Tra queste, quella più bella, il matrimonio con la sua adorata Belen. Con lei e col resto delle loro famiglie, Stefano ha festeggiato il suo compleanno a Napoli. Una meravigliosa gita in barca tra le bellezze campane. Musica, cibo e gioia a volontà: Stefano si è goduto il suo giorno in compagnia delle persone più importanti della sua vita. Ma, al termine dei festeggiamenti, arriva il gesto super romantico di Belen. L’argentina ha voluto fare gli auguri al suo ballerino preferito anche sui social. E il suo post pubblicato su Instagram ha fatto emozionare tutti. Eccolo per voi:

Gli auguri di Belen arrivano in modo davvero speciale. Una foto che ritrae tutta la complicità e l’affiatamento della coppia che, dopo un periodo di separazione, è tornata più unita che mai. Ad accompagnare lo scatto, una dedica speciale. “La mia persona preferita al mondo sei tu“, è così che la Rodriguez definisce Stefano, in un dedica che difficilmente potrà dimenticare! Tantissimi auguri di cuore a Stefano per i suoi 30 anni…e viva l’amore!