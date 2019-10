Nuova puntata di Vieni da Me e, anche questa volta, Caterina Balivo è protagonista di una clamorosa gaffe: ecco cosa è successo.

Anche oggi, venerdì 4 Ottobre, sta andando in onda una nuova puntata di Vieni da Me. E così, lo show di successo di Caterina Balivo continua ad intrattenere il suo amato pubblico. Anche la puntata di oggi, ammettiamolo, ha tutte le carte in regole per essere imperdibile. Il primo ospite che si è messo completamente a nudo con la conduttrice del programma è Rocco Hunt, il giovane rapper campano. Tuttavia, è proprio durante la sua intervista che la Balivo è la protagonista di una clamorosa gaffe. Nulla di grave, sia chiaro. Anzi, la conduttrice è riuscita, in un batter baleno, ad uscirsene ‘pulita’. Ecco di che cosa parliamo nello specifico.

Caterina Balivo, gaffe in diretta a Vieni da Me: il siparietto con Rocco Hunt

La chiave del successo del programma è, senza alcun dubbio, uno: la semplicità e spontaneità di Caterina Balivo. In ogni puntata di Vieni da me, la conduttrice non perde mai occasione di poter dimostrare apertamente la sua simpatia contagiosa. Lo ha fatto anche in questa puntata. Quando, durante l’intervista a Rocco Hunt, è stata la protagonista di una clamorosa gaffe. È proprio mentre parla con il rapper campano della sua carriera, del suo nuovo album e, soprattutto, di uno dei suoi singoli, la conduttrice napoletana sbaglia a dire il titolo della canzone. Che, però, stando a quanto dichiarato in diretta, non è affatto dipeso da lei, bensì dai suoi autori. “Ti voglio dedicare”, dice Caterina nel presentare il nuovo singolo di Rocco Hunt con i Boomdabash. “Ti volevo dedicare”, la corregge il rapper. Ecco. È proprio questo l’errore che commette la conduttrice in diretta televisiva. “Hai ragione, ma qui sopra (indicando il foglio dato dai suoi autori) c’è scritto così”, si giustifica la napoletana. Certo, nulla di grave, lo avevamo detto. Anche perché, subito dopo il simpatico siparietto, tutti sono scoppiati a ridere.

