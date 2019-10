Carlo Conti è pronto per un nuovo progetto chiamato Tale e Quale Kids? Ecco la spiazzante decisione del conduttore fiorentino.

Continua l’avventura di Tale e Quale Show. Proprio questa sera, venerdì 4 Ottobre, andrà in onda una nuova puntata. Eppure, in attesa di vedere delle nuove ed imperdibili esibizioni, Carlo Conti si è un po’ raccontato in una recente intervista per il settimanale Vero. Durante la quale conduttore fiorentino non solo ha spiegato per quale motivo, secondo lui, il programma di Rai Due ha così tanto successo, ma ha raccontato tutta la verità su una nuova ed ipotetica versione di Tale e Quale. Di che parliamo? Semplice: della versione junior. Ecco. Si potrebbe mai fare Tale e Quale Kids? Ecco cosa dichiara il fiorentino al riguardo.

Tale e Quale Kids? Ecco cosa dichiara Carlo Conti

È giunto, ormai, alla nona edizione, Tale e Quale Show. Eppure, dati i numerosi ascolti, sembra che lo show stia riscuotendo un successo davvero incredibile. Il pubblico, quindi, non si è affatto stancato di questo genere di programma. Anzi, ogni anno è come se volesse sempre di più premiare per le sorprendenti esibizioni di ogni singolo cantante. È proprio per questo motivo che Carlo Conti, in una recente intervista per il settimanale Vero, esclama: “È un varietà divertente, probabilmente perciò piace al pubblico”. Ecco. Sarà proprio questa la chiave del successo del programma. Tuttavia, si è mai pensato di fare una versione junior? E, quindi, Tale e Quale Kids? La risposta del conduttore dello show è immediata e, soprattutto, molto chiara. Ecco. Il conduttore fiorentino non ha assolutamente intenzione di progettare una versione junior. Anche perché, stando a quanto si evince dall’intervista, secondo il buon Conti i bimbi devono fare i bimbi. E, quindi, ‘obbligarli’ ad indossare parrucche, ad avere trucchi e quant’altro significherebbe farli crescere un po’ troppo, ma, soprattutto, in fretta. Quindi, nessun Tale e Quale Show in vista, ma a voi sarebbe piaciuta l’idea?

