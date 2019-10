La Prova del Cuoco, colpo di scena: ecco cosa cambierà nella trasmissione di Rai Uno dedicata alla cucina, condotta da Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

Una serie di cambiamenti, oggi 4 ottobre 2019, nel palinsesto tv della Rai. In occasione della festa di San Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia, molte trasmissioni tv subiranno alcune modifiche per quanto riguarda la messa in onda. Tra queste, c’è anche il programma mattutino dedicato alla cucina La Prova del Cuoco. Ma niente paura: Elisa Isoardi e Claudio Lippi saranno in onda anche oggi, ma non all’orario consueto. Scopriamo cosa accadrà nei dettagli.

La Prova del Cuoco, colpo di scena: la trasmissione durerà di meno

Non alle 12 in punto, come sempre, ma circa 30 minuti dopo. Parliamo dell’inizio della puntata di oggi de La Prova del Cuoco. La trasmissione inizierà vero le 12.20, 12 e 25, per lasciare spazio alla Santa Messa, in diretta dalla Basilica di San Francesco d’Assisi. Una puntata più breve del solito, quindi, quella di oggi della trasmissione dedicata alle ricette di cucina, che perderà quasi 30 minuti di diretta. Chi non andrà proprio in onda, invece, è Eleonora Daniele, con il suo Storie Italiane. Il motivo è lo stesso: ci sarà la diretta della Santa Messa, che sarà trasmessa all’interno della trasmissione A Sua Immagine di Lorena Bianchetti, che dedicherà una puntata speciale al Patrono d’Italia. La trasmissione inizierà alle 9,55. Gli amanti della coppia Isoardi-Lippi sono avvisati, quindi: state tranquilli se alle 12:00 non troverete in tv i vostri beniamini! Dovrete aspettare soltanto qualche minuto per poter seguire le nuove gustose ricette targate La Prova del Cuoco.