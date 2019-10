Live Non è la D’Urso, tutti i super ospiti della prossima puntata: ecco chi affronterà le sfere domenica 6 ottobre.

Una nuova puntata di Live Non è la D’Urso andrà in onda domenica 6 ottobre, in prima serata, su Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese. A dare le prime anticipazioni sulla prossima puntata del talk è stata proprio Barbara D’Urso durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5. Tantissimi gli argomenti che saranno trattati domenica sera. Altrettanti gli ospiti in studio: in particolare, si prevedono scintille per il gioco delle 5 sfere. Siete curiosi di sapere chi le affronterà? Ve lo sveliamo subito.

Live Non è la D’Urso, tutti i super ospiti della prossima puntata: anche la Meloni affronterà le sfere

Il temutissimo scontro con i 5 opinionisti nelle sfere è uno dei momenti più attesi di Live Non è la D’Urso. E nella prossima puntata di Live, ci saranno ben 2 confronti molto accesi. I primi ad affrontare gli ‘sferati’ saranno Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini: avete capito bene, i due affronteranno insieme le domande pungenti degli opinionisti. L’altra attesissima super ospite viene dal mondo della politica. Dopo Matteo Salvini, è la volta della leader di Forza Italia Giorgia Meloni, che si metterà in gioco nella sfida contro le agguerrite sfere. Barbara D’Urso ha annunciato, inoltre, che anche domenica prossima si parlerà del controverso caso della ‘dieta Panzironi‘, il giornalista attaccato dai medici ma seguito da migliaia di persone. Insomma, si preannuncia una puntata ricca di sorprese quella in onda tra soli due giorni! Non perdetevela!