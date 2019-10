Caterina Balivo, incidente ‘hot’ in pigiama: quando si siede…si vede un po’ troppo; ecco la foto che ha fatto impazzire i followers.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate del nostro piccolo schermo. Le sue interviste a Vieni da Me fanno compagnia a milioni di italiano ogni giorno. Simpatica e spontanea, Caterina è molto attiva anche sui social, dove ama tenersi in contatto coi suoi fan. Ed è proprio su Instagram che la bella napoletana ha postato una foto che ha letteralmente infiammato il web. Una foto in pigiama, in cui la Balivo è decisamente sensuale. Diamo un’occhiata.

Caterina Balivo, incidente ‘hot’ in pigiama: i followers impazziscono

Se pensate che le vip non amino mostrarsi in pigiama, vi sbagliate di grosso! Caterina Balivo lo ha appena fatto. Lasciando i suoi followers di Instagram senza parole. “Dipende dal pigiama”, scrive qualcuno tra i commenti al post della Balivo. E, effettivamente, quello indossato da Caterina non è proprio un pigiamino che passa inosservato. La conduttrice appare davvero molto sexy, soprattutto perché, quando si siede, si vede un po’ troppo… Guardare per credere:

Ve lo avevamo detto! Caterina è davvero ‘hot’ nell’ultima foto postata su Instagram in cui sponsorizza i suoi pigiami preferiti. E che pigiami! Gli shorts sono davvero corti: quando Caterina si siede, l‘incidente hot è dietro l’angolo. Il post, come si può immaginare, è stato letteralmente invaso dai commenti e i like dei followers. Tutti di assoluto apprezzamento per la conduttrice Rai. E c’è anche chi ironizza: “Il pigiama è la prima cosa che mi è venuta in mente guardando queste foto!”. Insomma, Caterina versione ‘hot’ piace, eccome se piace!