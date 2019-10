Chi è Silvia D’Amico? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice: età, carriera e vita privata.

La vedremo presto al cinema nel film “Brave ragazze” al fianco di Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Ambra Angiolini. Della commedia se ne parla molto in giro: quattro amiche con varie difficoltà decidono di rapinare una banca travestite da uomini. Chiaramente l’impresa azzardata darà via ad una serie di conseguenze che cambieranno la vita di ognuno. Silvia D’Amico interpreta Caterina, nel film sorella del personaggio Chicca: lei è un’attrice che ha conquistato anche diversi importanti premi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita!

Chi è Silvia D’Amico: età, carriera e vita privata dell’attrice

Silvia D’Amico è nata a Roma il 4 maggio 1986: oggi è un’affermata attrice italiana. I suoi studi si sono svolti all’Accademia nazionale d’arte drammatica e dopo aver lavorato a teatro, ha esordito al cinema con Il rosso e il blu nel 2012 con Riccardo Scamarcio, Margherita Bui e Roberto Herlitzka.

E’ stata molto apprezzata per l’interpretazione nel film Fino a qui tutto bene di Roan Johnson ed infatti ha ricevuto una menzione speciale al premio Guglielmo Biraghi. Nel 2015 è uscito il film che la vede tra i protagonisti insieme ad Alessandro Borghi e Luca Marinelli, Non essere cattivo di Claudio Caligari. La sua interpretazione del personaggio Viviana è stata apprezzata dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Silvia D’Amico ha preso parte anche alla fiction Squadra Antimafia-il ritorno del boss ed a breve la vedremo di nuovo al cinema con “Brave ragazze”.

Della sua vita privata si sa poco, ma in un’intervista al settimanale Grazia tempo fa dichiarò di essere fidanzata con Alessandro.