Per la sua penultima puntata di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker ha indossato un abito davvero elegante, ma spunta un dettaglio ‘imbarazzante’.

Eccoci qui. Siamo giunti al giro di boa per Michelle Hunziker a Striscia la Notizia. Ebbene si. Questa sera, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, la bella svizzera condurrà la sua ultima puntata del tg satirico accanto ad Ezio Greggio. Ritornerà in primavera con Gerry Scotti. Tuttavia, per la sua penultima puntata del programma, com’è solita fare, Michella ha sfoggiato un abito davvero elegante. Tutta vestita di nero, la conduttrice ha sottolineato ancora di più la sua bellezza. Ma ecco che, mentre la velina Shaila la inquadra, spunta un dettaglio davvero ‘imbarazzante’. Ecco di che cosa parliamo.

Michelle Hunziker, spunta il dettaglio ‘imbarazzante’ per Striscia la Notizia

Come raccontato più volte in nostri precedenti articoli, in attesa di iniziare i suoi nuovi impegni con Amici Celebrities e All Together Now, Michelle Hunziker è alla conduzione con Striscia la Notizia. Accanto ad Ezio Greggio, la conduttrice svizzera è stata al timone di queste prime settimane del tg satirico di Antonio Ricci. La sua presenza non è affatto passata inosservata. Merito, ovviamente, della sua simpatia, ilarità e spigliatezza, ma soprattutto per la sua bellezza. In ogni puntata, infatti, la conduttrice ha sfoggiato degli outfit mirati, senza alcun dubbio, ad esaltare ed evidenzia la sua bellezza. E, dati i risultati, possiamo confermato che l’obiettivo è stato centrato. Anche ieri sera. Quando, per la sua penultima puntata nello show, la Hunziker ha mostrato un abito più che elegante. È, infatti, proprio così che Shaila Gatta, la velina mora del programma, ha deciso di immortalarla su Instagram. Non perdendo occasione, però, di mostrare anche un dettaglio davvero ‘imbarazzante’ dell’outfit proposto per la serata. Sapete quale? Diamoci uno sguardo da vicino:

Ecco. Sono proprio queste particolari ciabatte che rappresentano il vero e proprio dettaglio ‘imbarazzante’ dell’abito. Ovviamente, si fa per ridere. Perché, ammettiamolo, Michelle è sempre fantastica.

