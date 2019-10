Carmen Di Pietro si fa male: cade rovinosamente coi tacchi alti | Video

Carmen Di Pietro, in questo ultimo video su Instagram, cade dai tacchi: la bella showgirl di Potenza rischia di farsi veramente del male.

È una della showgirl più amate ed apprezzate. Con la sua simpatia, ilarità e genuinità, Carmen Di Pietro è uno dei personaggi dello spettacolo più seguiti sui social. È proprio sul suo canale Instagram, infatti, che la donna è solita condividere foto e video davvero incredibili, sorprendenti e, soprattutto, davvero divertenti. Impossibile, infatti, dimenticare di quando, anni fa, ha iniziato a leggere le poesie più belle ed importanti italiane con un’interpretazione personale e, soprattutto, sbalorditiva. Ma non solo. Perché è proprio qui che, pochissimi istanti fa, la showgirl ha condiviso un video dove cade. Ebbene si. Carmen Di Pietro è caduta in ‘diretta’ telefonica. Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Ma avrebbe potuto farsi veramente molto male.

Carmen Di Pietro cade dai tacchi: il video su Instagram

In questo ultimo periodo è stata spesso al centro dell’attenzione, Carmen Di Pietro. Soprattutto, in merito alla questione del fantomatico presunto fidanzato notevolmente più giovane di lei. In un recente servizio su una nota rivista settimanale, la showgirl di Potenza aveva presentato il suo nuovo fidanzato. Un personal-trainer di 29 anni con cui, a quanto sembrava, c’era del tenero. Ma non solo. Perché, con quest’ultimo video pubblicato su Instagram, senza alcun dubbio, Carmen catturerà su di se nuovamente i riflettori. Cos’è accaduto? Come spiegato precedentemente, la showgirl è stata immortalata mentre, durante una camminata sensuale, è caduta dai suoi tacchi. Ebbene si. La Di Pietro avrebbe potuto farsi davvero molto male. Anche perché, da come si può vedere dal video in questione riproposto anche in basso, le scarpe erano davvero molto alte. E, quindi, sarebbe potuto accadere qualcosa davvero di pericoloso. Tuttavia, il pericolo è stato scampato. Perché Carmen è caduta, certo. Ma fortunatamente non si è fatta molto male.

