Alessia Cammarota e Aldo Palmeri stanno per diventare genitori per la terza volta? Le parole di lei non lasciano dubbi, la verità svelata su Instagram.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno fatto innamorare il pubblico fin dal loro percorso a Uomini e Donne. I due sono sposati e hanno due splendidi bambini, Niccolò e Leonardo, ma hanno vissuto un periodo di separazione, dovuto a un tradimento da parte dell’ex tronista, che fortunatamente col tempo hanno superato. Ora la coppia è felice e innnamorata e lo dimostra anche sui social, con dediche reciproche e foto che dimostrano tutta la sintonia e la passione ritrovate. Tanti si chiedono, vista anche la loro giovane età, se Aldo e Alessia avranno mai un altro bambino, magari una femminuccia, e ultimamente si rincorrono le voci su un’eventuale gravidanza di Alessia: ma è davvero così? Lei rompe il silenzio e svela tutto su Instagram.

Aldo Palmeri e Alessia genitori per la terza volta? Lei rompe il silenzio, ecco la verità

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno creato una splendida famiglia dopo il percorso a Uomini e Donne, e vivono a Catania con i loro piccoli Niccolò e Leonardo. La coppia è davvero invidiabile, anche perché è riuscita a superare un difficile momento di crisi. Ora, però, la separazione è acqua passata, i due ragazzi hanno pian piano ricostruito la loro famiglia e sono felici. Ultimamente si rincorrono le voci sull’eventuale terza gravidanza di Alessia, ecco perché un fan le ha chiesto espressamente su Instagram se abbia intenzione di avere un altro figlio: la risposta dell’ex corteggiatrice non lascia spazio ai dubbi.

Le parole di Alessia sono fin troppo chiare: ‘So che i figli mi vengono bene’ – scherza – ‘ma sono felice così’. L’ex corteggiatrice è divertita da questa domanda, perché gliela pongono davvero tante volte, ma la sua risposta è sempre la stessa: lei e Aldo non intendono avere altri figli.

