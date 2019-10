Fabio Rovazzi, notte in hotel con Will Smith: ecco cosa è successo a Budapest in occasione della premiere di Gemini Man diretto da Ang Lee

Cosa ci fanno Fabio Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza? Sembra una scena surreale, da film; ma invece è successo davvero.

L’artista italiano ha condiviso una stanza di hotel con l’attore e cantante americano, precisamente a Budapest in occasione della premiere di Gemini Man diretto da Ang Lee. Il film ha come protagonista proprio Will Smith reso protagonista di un simpatico video con Rovazzi. Ecco cosa è successo.

Fabio Rovazzi si trovava a Budapest per la première del nuovo film di Will Smith, “Gemini Man” diretto da Ang Lee. Tornato in hotel, l’artista italiano si è trovato coinvolto in una situazione paradossale che lo ha obbligato a condividere per una notte la stanza proprio con Will Smith, per un errore di prenotazione.

Probabilmente si tratta di una trovata pubblicitaria volta a promuovere il film nelle sale cinematografiche italiane. Ma il risultato è stato uno video girato da Rovazzi che ha immortalato vari momenti della permanenza in hotel con l’attore americano. Uno sketch divertente pubblicato sul canale Youtube di Rovazzi ed è diventato subito virale in rete.

Insomma, non capita di certo tutti i giorni di condividere la stanza del’hotel con una star internazionale.