Valeria Marini e la gaffe a Vieni da Me sulla lavatrice: risate in studio

Valeria Marini fa una gaffe in diretta a Vieni da Me con Caterina Balivo: “La lavatrice? Il programma massimo è a 23 gradi?”.

Oggi a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, arriva Valeria Marini. La showgirl si presterà al gioco della lavatrice raccontando molti lati di sé. Dalla vita privata alla carriera lavorativa. Ecco allora tutte le novità raccontate della stellare Valeria nel salotto di Rai 1 nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre 2019.

Valeria Marini nella Barcaccia di Roma

Inizia così, in modo spumeggiante, l’intervista con Valeria Marina che ruba la scena a Caterina che non riesce a intervenire mentre Valeria canta e balla sulla lavatrice. “Volevo dire una cosa, ho iniziato l’anno qui da te perché è stato un anno super fortunato”. La prima domanda riguarda il video che la showgirl ha fatto nella Barcaccia di Roma. Per quelle immagini è stata multata e così Valeria racconta: “Non si deve fare, è vero, quando mi hanno fatto la multa ho detto che se serve a tenere pulita la città va bene”. La Marini continua a spiegare che c’è stata un attimo nella fontana, niente di più, ma che alla fine è servito perché il suo singolo Me Gusta, ha avuto un super lancio. Caterina le chiede poi a quanto vuole lavare il panno che spiega l’accaduto alla Barcaccia e scatta la gaffe. “I gradi più alti in lavatrice? 23 gradi? Non lo so io la lavatrice la uso con i programmi non ha i gradi”. Lo studio scoppia a ridere e alla fine Caterina lava il tutto a 30 gradi e si prosegue con le domande.

