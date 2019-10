Temptation Island Vip, Anna Pettinelli svela un retroscena inedito: c’entra Maria De Filippi. Cosa sarà successo tra le due?

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island Vip. Parliamo della vulcanica Anna Pettinelli. La famosa speaker radiofonica si è messa in gioco nel reality, per testare i suoi sentimenti col suo Stefano Macchi. Nonostante la sua gelosia, la coppia ha avuto il suo lieto fine ed è uscita insieme dal programma. Ma c’è qualcosa che non sappiamo. Un retroscena clamoroso, che riguarda proprio Anna. Sapete chi l’ha telefonata prima della sua esperienza a Temptation Island Vip? Proprio lei, la padrona di casa, Maria De Filippi. Ecco cosa ha raccontato.

In un’intervista a Leggo, Anna Pettinelli ha raccontato un aneddoto davvero particolare che riguarda la sua esperienza a Temptation Island Vip. Dopo aver accettato di partecipare al reality di Canale 5, Anna ha ricevuto una telefonata da Maria De Filippi. “Mi conosce bene, e mi ha avvertito “Guarda che ti incazzi!“. Ed, effettivamente, la De Filippi non aveva tutti i torti: la Pettinelli ha davvero perso la testa nel vedere il suo Stefano sempre più vicino alla single Cecilia. Tutto però si è risolto per il meglio, e la Pettinelli non è affatto pentita di aver partecipato al programma: “Si parla di amore, di persone che vogliono mettersi alla prova. E poi so come lavora Maria De Filippi con la Fascino, mi fido di lei”. Insomma, Maria, come sempre, non sbaglia un colpo. E a voi è piaciuto il percoso di Anna Pettinelli all’interno del villaggio?