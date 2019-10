Uomini e Donne, un’ex coppia del Trono Over è stata beccata insieme: il ritorno di fiamma adesso è più che ufficiale, ecco di chi si tratta.

È iniziata da poche settimane la nuova stagione di Uomini e Donne, eppure sta già accadendo di tutto. Ovviamente, sia nel Trono Classico che quello Over. Ecco. A proposito di questo, sapete che un’ex coppia del programma è stata beccata insieme in questi ultimi giorni? Ebbene si. Ma di chi parliamo? Semplice: di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, dopo la partecipazione a Temptation Island, avevano definitivamente chiuso la loro storia d’amore. Fino a quando, stando ad alcune anticipazioni che anche noi abbiamo riportato, in una delle recenti registrazioni, il pugliese ha dichiarato il suo amore per la bella parrucchiere. Ma, quindi, il ritorno di fiamma adesso è ufficiale. A quanto pare, sembra proprio di si. Ma scopriamo ulteriori dettagli.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne Over, coppia beccata insieme: il ritorno di fiamma

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti, all’incirca due anni fa, nel programma Uomini e Donne Over. E sin da subito si sono piaciuti. Sino poi a decidere di frequentarsi al di fuori del contesto lavorativo. La loro storia d’amore, nonostante abbia resistito al viaggio nei sentimenti di Temptation Island, non è proseguita. È, infatti, circa un anno che la coppia ritorna negli studi del dating show per darsi una possibilità. Ecco. Stando a quanto trapelato sul web, sembrerebbe che tra i due ci sia un ufficiale ritorno di fiamma. Dopo la lettera del pugliese in cui ammetteva pubblicamente i suoi sentimenti per la giovane Ida, sembra che la donna abbia deciso di dare una nuova possibilità a Guarnieri. La coppia, stando ad alcune immagini trapelate dal sito web Giuseppeporro.it, è stata beccata insieme. Insomma, sembra essere ritornato il sereno tra di loro. Augurissimi.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui