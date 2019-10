Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich, grande novità: l’annuncio a sorpresa; ecco dove li vedremo.

Novità in arrivo per il famoso chef campano Antonino Cannavacciuolo. Su Sky Uno andrà presto in onda un nuovo programma interamente dedicato alla cucina. Si chiamerà Family Food Fight e come suggerisce il nome, a sfidarsi non saranno singoli cuochi ma intere famiglie con la passione per i fornelli. Ebbene, Cannavacciuolo sarà proprio uno dei giudici del nuovo programma di cucina. A svelarlo è stato Davide Maggio, che ha rivelato anche il nome della seconda giurata che vedremo a Family Food Night. Ecco di chi si tratta.

Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich giudici a Family Food Fight

Una gara di cucina tra famiglie: è quello che vedremo nel nuovo, gustoso, programma di Sky Uno. Family Food Fight è la nuova trasmissione in cui intere famiglie si sfideranno a suon di ricette regionali. Chi giudicherà la gara? Davide Maggio ha svelato due tra i nomi dei giurati del nuovo show di Sky: si tratta di Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich, la mamma del famoso Joe, reduce dalla partecipazione a Amici Celebrities. Saranno loro quindi due dei tre protagonisti della giuria di Family Food Fight, la versione italiana di un format prima australiano e poi lanciato anche in America quest’anno. Sarà interessante vedere come si troveranno in giuria Antonino e la mamma di Joe Bastianich, Lidia, che abbiamo già visto come giurata in Junior MasterChef Italia. La domanda è Chi sarà il terzo giurato di Family Food Fight? Per il momento, il terzo nome è ancora top secret. A voi chi piacerebbe vedere alle prese con le nuove ‘battaglie familiari’?