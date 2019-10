Chiara Ferragni stupisce tutti col caschetto nero con una foto sulle storie del suo profilo Instagram ufficiale.

Chiara Ferragni stupisce tutti sulle Stories del suo profilo Instagram con questo audace taglio di capelli, cortissimo e nero. La Ferragni che in questi giorni abbiamo in vacanza con gli amici in montagna, sempre sfoggiato una chioma corposa e super bionda. Ricordiamo infatti che Chiara Ferragni è da anni anche uno dei volti cardini della Pantene. Motivo per cui questo caschetto nero non è passato inosservato agli occhi dei suoi milioni di fan e seguaci. Chiara Ferragni in questi giorni sta pubblicando degli scatti degli anni passati quando ancora con aveva milioni di follower al suo seguito e non era l’imprenditrice digitale per eccellenza che è oggi. Gli scatti risalgono agli arbori del Blog che l’ha portata alla fama, il The Blonde Salad, probabilmente la foto in questione risale a quel periodo. Lo si può intuire dal viso molto più giovanile e dalla qualità della foto, nettamente inferiore a quella a cui ci ha abituato l’Influencer.

Chiara Ferragni è l’Influencer che ha dato via al mondo dell‘Imprenditoria Digitale. Madre, moglie, testimonial per brand, designer, imprenditrice digitale, influencer, la Ferragni è davvero instancabile. Ricordiamo anche il corso universitario che Hervard le ha dedicato e a cui la Ferragni è spesso invitata a “insegnare”. In questi giorni si sta rilassando accanto a suo figlio Leone, insieme agli amici più cari, per colmare l’assenza del marito Federico. Ci ha resi partecipi del percorso che ha affrontato per arrivare dov’é ora, non solo tramite il suo film campione d’incassi Chiara Unposted, ma anche con la carrellata di foto che ritraggono una Chiara: giovane, ambiziosa e con tanta passione per la moda.