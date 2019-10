Il cambiamento di Fedez è incredibile! Il noto rapper è tornato sui social dopo due settimane ed ha mostrato a tutti il suo aspetto.

Fedez è stato assente per un po’ di tempo sui social e la cosa non è certo passata inosservata. Su Instagram il rapper è sempre stato molto attivo e l’improvvisa scomparsa ha lasciato tutti dubbiosi ed incuriositi. Questa mattina è giunta la notizia che il marito della Ferragni, insieme ad altri famosi vip come Francesco Totti, Diana De Bufalo ed altri, parteciperanno ad un reality, Celebrity Hunted. Lo hanno fatto sapere gli stessi concorrenti pubblicando il promo sul loro profilo social: Fedez però ha postato qualcos’altro. Si tratta del suo aspetto fisico dopo due settimane: il cambiamento è sconvolgente. Diamo un’occhiata.

Fedez, due settimane senza Instagram: il cambiamento è ‘sconvolgente’

Fedez è tornato finalmente sui social per la felicità di tutti i suoi fan che si chiedevano ogni giorno cosa fosse successo al famoso rapper. Il marito della Ferragni è tornato, ma diverso! Ha postato un selfie insieme al suo amico e collega Luis Sal dopo due settimane lontani da Instagram mostrando a tutti il cambiamento.

In molti hanno subito commentato come Francesca Ferragni che ha scherzato scrivendo: “Della serie che se vi incontrassi per strada cambierei lato“. Altri fan chiedono “Ma che vi hanno fatto?“, oppure hanno espresso le loro reazioni come “Oddio“. Altri fan hanno mostrato la loro gioia nel rivederli! Insomma, i fan di Fedez sperano che i due non spariscano più dai social!