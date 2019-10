Francesco Monte, non solo la perdita della madre: altro toccante retroscena sul passato dell’ex tronista di Uomini e Donne

Francesco Monte partecipa quest’anno a Tale e Quale Show: ha deciso di mettersi in gioco e farsi apprezzare nell’arte dell’imitazione. Tanti i personaggi imitati dall’ormai ex tronista di Uomini e Donne. Tanti personaggi e tante imitazioni che hanno fatto sorridere tutti. E’ un periodo felice per Francesco. Adesso ha trovato la sua serenità grazie alla sua nuova fidanzata, Isabella De Candia, ed al Buddismo. Ultimamente ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni, parole importanti con cui ha spiegato anche qualche retroscena sul suo passato.

Francesco Monte a Tv Sorrisi e Canzoni: il retroscena sul suo passato

Non ha avuto un passato semplice. La morte della madre l’ha segnato profondamente. Ma non solo. L’adolescenza l’ha trascorsa non accettandosi a causa del fisico. Come lui stesso dice, aveva la pancia ed era altissimo. Un po’ diverso rispetto ai suoi compagni di classe. Una ‘diversità’ che non ha preso bene. Che non è riuscito ad accettare. Ecco le sue parole a distanza di qualche anno: “Oggi sono più sereno. E devo dire grazie a mio fratello Stefano: insieme ci siamo avvicinati al buddismo. Ero molto insicuro. Ho imparato ad accettare molto tardi di essere un bambino troppo alto e con la pancia”.

La recitazione gli ha cambiato la vita. Come sappiamo, il teatro può aiutare molto i ragazzi che hanno problemi di comunicazione e di integrazione. Può aiutare chiunque a ‘sbloccarsi’ nel rapporto con la gente. Francesco Monte ha trovato un forte aiuto nella recitazione. “Ho superato le paure iscrivendomi ad un corso di recitazione per quattro anni e mezzo dopo Uomini e Donne. Ho capito che solo lo studio può portarci lontano”. Parole che sono sicuramente un bel messaggio per i più giovani e per tutti quelli che vogliono intraprendere la sua stessa professione.

