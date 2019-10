Temptation Island Vip, Serena e Pago si sono lasciati? Come è finita al falò di confronto finale tra la coppia.

È andata in onda ieri la penultima scoppiettante puntata di Temptation Island Vip. Le coppie rimaste ancora in gioco si avviano alle battute finali. Cosa succederà durante i ‘faccia a faccia’ dei falò di confronto? Ebbene, per Serena Enardu e Pago il momento è già arrivato. Dopo 21 giorni i due si sono incontrati suo famoso ”tronco’ del falò. Lo scontro tra i due è stato davvero durissimo. Siete curiosi di sapere come è finita tra di loro? Ve lo sveliamo subito.

Leggi anche:

Temptation Island Vip, Serena e Pago si sono lasciati? Ecco cosa si sono detti

L’ex tronista Serena Enardu e il suo fidanzato Pago si sono rivisti dopo ben 21 giorni separati, all’interno dei villaggi di Temptation Island Vip. Un incontro tutt’altro che amorevole. Il ‘ciao’ freddo all’inizio lascia presagire tutto. Il falò di confronto tra Pago e Serena è davvero infuocato. Durante l’accesa chiacchierata tra i due emergono numerosi problemi di coppia: Serena sottolinea una serie di mancanze del suo fidanzato e spiega che, se ha avuto quel feeling col single Alessandro, un motivo c’è. Pago è infuriato: il cantante ammette di avere le sue colpe e i suoi difetti, ma non accetta assolutamente il comportamento della sua fidanzata. “Potevi chiamarmi, lasciarmi prima, ma non farmi venire qua a vedere te con un toyboy che non sappiamo manco chi è!”. Durante tutto il confronto, Pago punta l’attenzione sulla storia di Serena con Alessandro, mentre per lei è il caso di parlare di problemi precedenti al programma: “Stiamo da sei anni insieme, non esistono solo 21 giorni di Temptation!”

I due sembrano non trovare proprio un punto di incontro, e la situazione precipita quando entrano in gioco argomenti come soldi e lavoro. Per Serena, quello di Pago non sarebbe un lavoro ‘vero’, un lavoro che assicura una vita stabile. Il cantante è amareggiato perché dalla donna che ama si aspetta supporto. Una serie di incomprensioni e accuse reciproche, che si concludono con una dichiarazione forte di Serena. Quando Pago ha alzato un po’ di più la voce, la Enardu gli chiede di moderare i toni e aggiunge: “Qui non ci sono porte da spaccare! Qua ti sei comportato bene vero? Perché sei stato falso”. Insomma, volano parole dure tra la coppia. Il cui destino però è ancora top secret. La puntata di ieri si è conclusa proprio nel bel mezzo del falò. Come andrà a finire tra loro? Si lasceranno o troveranno un punto di incontro? Lo scopriremo lunedì prossimo!