“Ma vaff*****”, imbarazzo in studio a Vieni da Me: Caterina Balivo incredula; ecco cosa è successo durante la diretta di ieri.

Momenti di imbarazzo, ieri 7 ottobre, durante la diretta di Vieni da Me. Il talk di Rai Uno, come sempre, è stato ricco di ospiti. Che la bellissima Caterina Balivo ha potuto intervistare con la sua solita simpatia. Ma, a un certo punto, è successo qualcosa di molto particolare. Tra gli ospiti in studio c’era anche Matilde Brandi, che ha raccontato un aneddoto riguardante Chiara Ferragni. Nel raccontarlo, la showgirl si lascia scappare qualche parola di troppo. La conduttrice e il pubblico restano di stucco. Scopriamo cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Vieni da Me,il racconto di Matilde Brandi mette in imbarazzo Caterina Balivo

Ospite in studio di Caterina Balivo a Vieni da Me nella puntata di ieri Matilde Brandi è stata protagonista di una lunga intervista, insieme alle colleghe Patrizia Pellegrino, Samanta Togni e Federica Cifola: tutte protagoniste di uno spettacolo teatrale. Ma durante la sua chiacchierata con la Balivo, Matilde Brandi si è lasciata scappare una frase un po’ troppo colorita. La ballerina e showgirl ha raccontato un aneddoto che riguarda la bellisisma influencer Chiara Ferragni. Le due si sono incontrate alla prima del docu-film dell’influencer, molto amata dalle figlie della Brandi. Che hanno praticamente obbligato mamma Matilde a chiedere una foto o un autografo a Chiara. Matilde racconta come è andata: “Mi vergognavo molto ma sono andata da lei e le ho detto: “Una volta chiedevano a me gli autografi, ora lo chiedo io a te”. E alla risposta della Ferragni: “Prego…”, Matilde ha replicato con un sonoro “Ma vaff*****”!. Un racconto senza peli sulla lingua quello di Matilde, che ha lasciato la conduttrice Caterina Balivo abbastanza incredula. E, provando a finta di nulla, la Balivo scuote la testa e va avanti col programma.