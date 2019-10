Melissa Satta, la clamorosa rivelazione: ” A Striscia la Notizia me li facevano togliere…”; ecco cosa ha rivelato l’ex velina.

Tra le veline del tg satirico più famoso della tv, Melissa Satta è senza dubbio una delle più amate di sempre. In coppia con la bionda Thais, Melissa è stata la velina mora della famosa trasmissione di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, che l’ha resa famosa e ha dato il via alla sua brillante carriera. Ma la bellissima showgirl ha raccontato alcuni retroscena del periodo in cui ha lavorato a Striscia, rivelando cosa era ‘obbligata’ a togliere durante la diretta del programma. Siete curiosi di scoprirlo? Ecco le sue parole.

Melissa Satta, la clamorosa rivelazione: “A Striscia dovevo togliere i piercing”

Melissa Satta è una delle donne più belle della nostra tv. Di recente impegnata come madrina al Gardaland Magic Hallowen, in cui ha sfoggiato outfit pazzeschi, la bellissima Melissa è diventata famosa grazie alla partecipazione al programma tv Striscia la Notizia. Ma è proprio mentre ballava sul bancone del famoso tg satirico che la showgirl sarda era obbligata a togliere qualcosa. A svelarlo è stata proprio lei in un’intervista al settimanale Vero. Di cosa parliamo? Dei piercing! All’epoca, la moglie di Kevin Boateng aveva due piercing, uno alla lingua e uno all’ombelico. Ma Antonio Ricci voleva che la velina togliesse tutto prima di andare in scena. Il motivo è cercare di dare al pubblico un’immagine più ‘pulita’ possibile: all’epoca, i piercing come i tatuaggi non erano ‘usali’ come oggi e per Striscia era giusto dare il miglior esempio possibile alle tante ragazzine che guardavano il programma, sognando magari di diventare velina. “Io toglievo tutto, era giusto così. Ho fatto anche io la ragazza un po’ ribelle, ma non era il messaggio giusto da dare“, rivela Melissa, che sottolinea come quell’esperienza le sia servita tantissimo per crescere. Che dire, i tempi sono cambiati…eccome!