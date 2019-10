Fedez riceve il suo quinto tapiro d’oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia: ecco il motivo di questa inaspettata consegna

Quinto tapiro d’oro per il rapper milanese Fedez che è stato beccato da Valerio Staffelli per la consegna del “premio”.

Il marito di Chiara Ferragni è stato beccato per le strade di Milano dalle telecamere di Striscia La Notizia. Il motivo di questa inaspettata consegna è legato ad alcune recenti dichiarazioni di Fedez fatte tramite Instagram Stories. Dichiarazioni che hanno scatenato non poche polemiche. Ma vediamo più nel dettaglio cosa è successo.

Fedez, quinto tapiro d’oro a Striscia La Notizia: ecco il motivo

Non è la prima volta che le dichiarazioni di Fedez facciano discutere. Per questo motivo Striscia la notizia ha deciso di consegnargli il quinto tapiro!

Sappiamo che il rapper usa frequentemente il suo profilo social per esternare i suoi pensieri e commentare ciò che riguarda l’attualità, la politica etc…

Qualche giorno fa, però, Federico ha detto la sua su quelle ragazze che, in tempi lontani, sognavano di fare le Veline o di partecipare al Grande Fratello e che pur di raggiungere questi traguardi, dovevano utilizzare dei metodi poco consoni.

Questa dichiarazione, ovviamente, ha avuto delle ripercussioni e ha costretto il rapper milanese a scusarsi davanti le telecamere di Striscia La Notizia:

“Probabilmente ho generalizzato e ho sbagliato, però, rimane il fatto che può essere successo che nella storia della televisione qualcuno abbia fatto favori e cose poco edificanti per andare in tv”. “Ho sbagliato a dire ‘Veline’. Chiedo venia a tutte queste ragazze, non era mia intenzione offenderle”.

Intanto Fedez è al centro dell’attenzione anche per la sua prossima partecipazione al reality tra i Celebrity Hunted. Con lui ci sarà anche il suo amico Luis, Diana Del Bufalo, Costantino Della Gherardesca, Cristiano Caccamo, Francesca Barra e Claudio Santamaria.