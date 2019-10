Vieni da Me, Marco Tardelli a Caterina Balivo: “Non offendere”, il battibecco in diretta

Nella puntata di ieri di Vieni da Me, Marco Tardelli ha avuto un battibecco in diretta con la padrona di casa, Caterina Balivo: ecco cos’è accaduto.

Come al solito, anche la puntata di ieri, venerdì 11 Ottobre, di Vieni da Me è stata letteralmente imperdibile. Il primo ospite ad entrare nello studio televisivo è Marco Tardelli, ex fuoriclasse della Juventus e della Nazionale Italiana. È proprio lui, infatti, che, durante la sua intervista, è il protagonista di un battibecco in diretta con Caterina Balivo. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Tra la conduttrice dello show di Rai Uno e l’ospite, mettiamola così, ci sono state scambi di battute davvero ‘pungenti’. Ma ecco nel minimo dettaglio cosa è accaduto.

Marco Tardelli, battibecco in diretta a Vieni da Me con Caterina Balivo

Ogni giorno, Vieni da Me offre degli ospite davvero eccezionali. Nella puntata di giovedì, ad esempio, Caterina Balivo ha ospitato Maria Amelia Monti, ex moglie di Gerry Scotti nella sit-com ‘Finalmente Soli’. Nell’appuntamento di ieri, come dicevamo, è stato intervistato dalla padrona di casa Marco Tardelli, l’ex calciatore ed allenatore di calcio. Come tutte le altre, anche questa del fuoriclasse juventino è stata davvero lunga, interessante ed emozionate. Durante la quale, però, non è affatto mancato un battibecco in diretta con la conduttrice campana. Mentre, infatti, si parlava della sua carriera, la bella Balivo ha voluto ‘giocare’ un po’ con il suo ospite. Ironizzando sul suo discreto stipendio degli esordi perché ‘scarso’. Immediata è stata la reazione di Tardelli che, con un sorriso sulle labbra, ha risposto: “Non per tutti lo ero, non offendere”. Ma non è finita qui. Perché il ‘punzecchiamento’ da ambo le parti continua. Dopo che il calciatore si è definitivo ‘cattivello’, calcisticamente parlando evidentemente, la Balivo ha chiesto: “In che senso?”. Ancora una volta, immediata è stata la reazione di Marco che, senza giri di parole, ha detto: “Avresti dovuto studiare”. Provocando, di conseguenza, la reazione di Caterina che, da tifosa sfegatata della squadra della sua città, ha detto: “Io sono sola tifosa del Napoli”.