Stefano De Martino ha ricevuto, pochissime ore fa, una splendida notizia: i fan del ballerino napoletano non riescono a contenere la gioia.

È stato, senza alcun dubbio, una vera e propria scoperta, Stefano De Martino. Da quando ha lasciato il suo ruolo di ballerino professionista ad Amici di Maria De Filippi, il marito di Belen Rodriguez ha cavalcato l’onda del successo. È proprio alla diretta concorrente Mediaset che il giovane De Martino ha ottenuto un ruolo davvero incredibile. Dapprima alla conduzione di Made in Sud insieme a Fatima Trotta. E poi al timone de La Notte della Taranto e il Festival di Castrocaro accanto a sua moglie. Da pochissime settimane, Stefano è il conduttore di Stasera tutto è Possibile. Insomma, ne ha fatta di strada il giovane ballerino. E, nonostante aspiri a qualcosa di ancora più ‘importante’, pochissime ore fa, ha ricevuto una splendida notizia. Che, senza alcun dubbio, avrà reso felice lui, ma soprattutto i suoi sostenitori. Ecco di che cosa parliamo.

Stefano De Martino, fantastica notizia per il ballerino: gioia incontenibile

È la prima volta in assoluto che Stefano De Martino conduce un programma tutto da solo. Stasera tutto è possibile è stato, quindi, per lui una vera e propria sfida. E bisogna ammettere che, fino a questo momento, il ballerino napoletano ne sta uscendo vincitore. Gli ascolti dello show di Rai Due sembrano testimoniarlo. E non solo. Tantissimi suoi sostenitori, in diverse occasioni, hanno espresso il loro consenso ed apprezzamento per la sua conduzione. Sarà proprio per questo motivo che, dato il successo, il marito di Belen Rodriguez ha ricevuto una fantastica notizia che riguarda proprio il game show. Stando a quanto si apprende da Blogo, il programma prevederà qualche puntata. Ebbene si. Stasera tutto è possibile, quindi, non terminerà più la messa in onda il 4 Novembre, bensì l’11 dello stesso mese. Insomma, una puntata in più che vale davvero tanto. Ma che, ammettiamolo, Stefano e tutto lo staff del programma merita a pieni voti. Siete d’accordo?