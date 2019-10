Verissimo, Martin Castrogiovanni: “Mi diedero sei mesi di vita”

Verissimo, Martin Castrogiovanni racconta la sua malattia: “Mi diedero sei mesi di vita”.

Oggi 12 Ottobre 2019, una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Tantissimi gli ospiti in studio da Silvia Toffanin, tra cui anche Martin Castrogiovanni, l’ex rugbista oggi star in tv. Da Ballando con le stelle a Amici Celebrities, il ‘gigante buono’ del rugby ha raccontato a Silvia tantissimi aneddoti interessanti sulla sua vita: dal rapporto speciale coi genitori, alla scelta di andare via di casa a 18 anni. Tanti successi, tante gioe, ma anche qualche dolore. Come quello provato nel 2015, quando al campione è stato diagnosticato un tumore. Ecco cosa ha raccontato a Verissimo.

Martin Castrogiovanni è stato uno degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo. L’ex rugbista ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, concentrandosi su un periodo particolarmente buio. “A un certo punto hai iniziato ad avvertire un dolore alla schiena…” È così che la Toffanin introduce un argomento molto toccante. Nel 2015 Martin scopre di avere un tumore, un neuriroma del plesso lombare, che inizialmente sembrava essere maligno. “Mi hanno dato sei mesi di vita.” Solo successivamente si è scoperto che la malattia non era maligna e che non aveva preso tutto il nervo. I movimenti non sarebbero stati compromessi e Martin avrebbe potuto continuare la vita in modo normale. “Affronto la vita col sorriso, anche per rispetto di chi affronta tutti i giorni battaglie più difficili. Sono stato fortunato”, dichiara Martin, col solito sorriso. Martin dichiara di essere una persona positiva, dal cuore buono: “Amo vedere il bicchiere mezzo pieno, sorridere e far sorridere”. E a quanto parte Martin ci riesce: Silvia non può fare a meno che esclamare “Che bello Martin, mi fai sorridere!”. Un gigante dal cuore tenero, Martin Castrogiovanni, che si definisce un ‘sensibilone’: “Dietro la barba, i capelli lunghi c’è tanto altro”. Un’intervista che ha messo in risalto l’animo puro di Martin, che vedremo presto in tv nella nuova edizione di Tu si que vales, che inizierà il prossimo sabato su Canale 5. Lo seguirete?