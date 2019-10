Belen Rodriguez si riprende mentre è in bagno: la showgirl indossa solo un baby doll, e quando si avvicina alla telecamera mostra davvero ‘troppo’.

Belen Rodriguez è davvero una delle donne più belle della televisione italiana. La showgirl argentina è sempre molto attiva sui social, dove pubblica tante foto che mettono in mostra il suo fisico da urlo e le sue curve mozzafiato. Da quando è tornata insieme al marito Stefano De MArtino, Belen è anche più serena e luminosa. I due si sono ritrovati dopo tre anni di separazione e ora sono più felici e innamorati che mai, come dimostrano anche sui social con sorprese e dediche reciproche. Poco fa la showgirl ha pubblicato delle storie su Instagram riprendendosi mentre era in bagno, davanti allo specchio: Belen indossa solo un baby-doll, e quando si avvicina alla telecamera mostra davvero ‘troppo’.

Belen Rodriguez si riprende in bagno: indossa solo un baby doll, il video fa impazzire i fan

Belen Rodriguez è sempre molto presente su Instagram, dove pubblica tantissime foto e video, che la ritraggono in momenti familiari o mentre lavora, o ancora durante le vacanze. Poco fa la showgirl, che in questo periodo è impegnata con la trasmissione ‘Tu Si Que Vales’, ha fatto delle storie Instagram che hanno fatto impazzire i fan. Belen si è ripresa mentre era in bagno e ha chiesto alle sue fan se volessero vederla durante una seduta di trucco, in modo da avere consigli su come affrontare da ‘beauty routine’ quotidiana.

Nel video, però, Belen indossa solo un baby-doll color carne, senza neanche il reggiseno. La sua bellezza è ancora più accentuata dalla ‘mise’ e diventa davvero il massimo quando ‘Belu’ si avvicina alla telecamera con gli occhi chiusi per far vedere il trucco che ha sugli occhi e senza farlo apposta mostra in primo piano il suo decolleté davvero esplosivo. Il video è mozzafiato, giudicate voi stessi!